Naar jarenlange traditie trotseren duizenden ijsberen in kleurrijke carnavalspakken het ijskoude water. De spieren werden eerst wat opgewarmd alvorens iedereen in zee rende. Op het strand is het negen graden en in het water drie graden minder. De nieuwjaarsduik is de ideale afsluiter van de kerstvakantie voor de stad.