Op 3 februari 1997 sloeg een stormgolf meer dan 60 containers van het dek van de Tokio Express. Het schip was destijds onderweg van Nederland naar de Verenigde Staten, toen het nabij Cornwall in Engeland misliep. Een van de containers bevatte maar liefst vijf miljoen nieuwe Legoblokjes, met een maritieme link. Heel af en toe spoelt er nog een restant van de container aan.

Proper Standloper Rosa Coene was dan ook erg gelukkig dat haar ogen op het kleine, gele reddingsvestje vielen. “Als we zoiets vinden, zijn we de gelukkigste mensen van de hele wereld. Het is een klein reddingsvestje, maar je kunt zien dat het al wat heeft afgezien. Het zit tenslotte al 27 jaar in de zee”, vertelt Rosa trots.