Robo­li­ons uit Ieper win­nen Break­through award op BeLux-finale

De Robolions uit Ieper hebben de Breakthrough award op de BeLux-finale van de FIRST LEGO League gewonnen. Het was de eerste keer dat de Robolions meededen aan de wedstrijd. De jury vond hun project het beste van 26 teams.

De Robolions wonnen onder meer omdat ze een innovatievief project hadden. Het team ontwikkelde een LEGO-tractor die met behulp van een metaaldetector metaal onder de grond kon opsporen. Daarnaast ging ook hun creatieve robot, waarmee ze verschillende missies uitvoerden op het speelveld niet onopgemerkt voorbij. De jury motiveerde hun keuze met de woorden: "Engineering Design Process perfect toegepast! You're The Bomb!"

