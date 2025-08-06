29°C
26ste Brug­se zwem­door­tocht afge­last door blauwalgen

De 26e Brugse zwemdoortocht, gepland op zaterdag 30 augustus, gaat niet door. In de Lange Rei is te veel blauwalg aanwezig, waardoor het water niet geschikt is om in te zwemmen.

Na overleg met het stadslabo besloot de Brugse IJsberenkring, organisator van het evenement, om de knoop nu al door te hakken. “Het ziet er niet naar uit dat de drijflaag en de waterkwaliteit tegen eind augustus in orde zullen zijn. Om verdere oplopende kosten te vermijden, nemen we nu deze moeilijke beslissing”, klinkt het bij het bestuur. De blauwalgen vormen momenteel een dikke laag smurrie op het wateroppervlak. 

Alles samen zouden een kleine 400 recreatieve en competitieve zwemmers deelnemen aan de wedstrijd. “Het is met spijt in het hart dat we dit mooie, jaarlijkse internationale evenement moeten annuleren”, aldus de organisatie.

