De kustreddingsdienst IKWV waarschuwt daarom dat er op geen enkele badplaats redders zullen staan. De eerste reddersposten gaan pas binnen een maand open, met Knokke-Heist als eerste. Zwemmen in zee is dus verboden. Het water zal trouwens ook nog veel te koud zijn. Wie zich toch aan een duik in zee waagt, riskeert een gasboete.