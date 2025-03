Liesbeth Desmedt, directeur GO Basisschool Centrum Brugge: “Het wordt sowieso beter. De oude school was echt een oud gebouw. We hebben er ook kou geleden. Het regende ook binnen. Nu is alles splinternieuw. De kinderen hebben het nog niet gezien dus ik voel wel een beetje de spanning.”

Het is een feestdag voor de school, en dus trekken ze vanmorgen ook in stoet door de Brugse binnenstad met de fanfare op kop.