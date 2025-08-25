Twintig jaar is lang, maar Goose weet van geen ophouden. "We dagen elkaar uit. We doen soms ook eens andere dingen apart en dan komen we altijd terug samen", aldus gitarist David Martijn. Het is een bijzonder drukke festivalzomer voor Goose, maar dit jubileum is een bijzondere beleving. "We doen het nog altijd heel graag en we vinden het geweldig om een homecomingshow te kunnen spelen om ons feestjaar een beetje af te sluiten", vertelt basgitarist Tom Coghe.