De Kortrijkse electro-rockband Goose bestaat 20 jaar en speelde gisteravond een verjaardagsconcert op het nieuwe Kortrijkse festival ‘Drift’. Het was een bijzonder concert, want het festivalterrein ligt in de achtertuin van hun opnamestudio.
Het is bewogen jubileumjaar voor de groep met een verzamelalbum, een uitverkocht concert in het Sportpaleis. Zelfs na twintig jaar inspireert Goose verschillende generaties die opgegroeid zijn met de beats van de Kortrijkse band.
Essentie van Goose
Goose vindt zichzelf graag opnieuw uit. "Ik denk dat het een beetje de essentie is van Goose. We houden ervan om onszelf uit te dagen, risico’s te nemen en op zoek te gaan naar wat fris en nieuw is voor ons. Iedere plaat is een stap in het onbekende", klinkt het bij frontman mickael Karkousse.
Twintig jaar is lang, maar Goose weet van geen ophouden. "We dagen elkaar uit. We doen soms ook eens andere dingen apart en dan komen we altijd terug samen", aldus gitarist David Martijn. Het is een bijzonder drukke festivalzomer voor Goose, maar dit jubileum is een bijzondere beleving. "We doen het nog altijd heel graag en we vinden het geweldig om een homecomingshow te kunnen spelen om ons feestjaar een beetje af te sluiten", vertelt basgitarist Tom Coghe.