Westtoer is een belangrijke spil in het uitrollen van alle projecten. Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter van Westtoer: “Westtoer werkt, met steun van de provincie West-Vlaanderen, aan innovatie en duurzaamheid in de toeristische sector. We ondersteunen de toekomstgerichte ontwikkeling van onze toeristische sector en zetten actief in op duurzaamheid, erfgoedbeleving en innovatieve wandel- en fietsproducten. Deze Europese steun wordt gebruikt om onze provincie nog aantrekkelijker te maken voor bewoners en bezoekers. We zijn dan ook bijzonder opgetogen met de goedkeuring van deze 3 grensoverschrijdende projecten, waarmee we, samen met cofinanciering van de provincie, op het terrein écht een verschil kunnen maken, in samenwerking met heel wat publieke en private partners.”