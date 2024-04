Het aantal vacatures op jaarbasis daalt in alle provincies, maar in West-Vlaanderen is die daling het sterkst. Er zijn wel grote regionale verschillen. In de arrondissementen Kortrijk en Brugge zijn er ongeveer één vierde minder vacatures. In arrondissement Diksmuide is er dan weer een stijging van 1%. Eind maart 2024 stonden 12.140 vacatures open in West-Vlaanderen.