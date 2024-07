Daarnaast konden de bezoekers ook genieten van meerdere demonstraties. Het ging bijvoorbeeld om demonstraties van brandbestrijding en Search and Rescue (SAR). Ook de militaire honden toonden hun kunnen. Uiteraard werden ook de kinderen niet uit het oog verloren. Ze konden zich wagen aan hindernissenparcours en een deathride, maar mochten onder andere ook schepen bouwen in lego en zelfs zwemmen als een zeemeermin. De Koninklijke Muziekkapel van de Marine zorgde in de Kaminazaal dan weer voor een muzikale noot.

De marinebasis opent ook op 5 en 6 oktober haar deuren voor het jaarlijkse gratis technologiefestival Navy Technofest.