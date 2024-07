Navy Days maakt publiek warm voor marine

Het belang van de marine kan vandaag nauwelijks onderschat worden sinds de oorlog in Oekraïne. Af en toe varen Russische onderzeeërs door het Kanaal. “De context is veranderd. De dreiging is veranderd. Dat betekent dat we meer en meer samen met onze partner de veiligheid moeten garanderen in onze wateren en overal ter wereld. De maritieme veiligheid, het thema van Navy Days, wordt steeds belangrijker”, aldus Tanguy Botman, commandant van de marine.