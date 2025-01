Vlaams minister van Media Cieltje Van Achter wil jongeren begeleiden in verantwoord gebruik van sociale media. Een verbod op sociale media voor jongeren onder de 16 is niet de oplossing. Dat heeft ze gezegd in de commissie Media. Daar kreeg ze vragen naar aanleiding van de recente incidenten in Brugge waarbij minderjarigen ongevraagd werden toegevoegd aan pornografische Snapchatgroepen.