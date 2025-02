Nieuw is ook Bram Coppein, voormalig schepen en nu burgemeester van Vleteren, in de voetsporen van Stephan Mourisse die stopte met de politiek. "In het begin is het wat aanpassen. Het is heel veel nieuws dat op je afkomt maar we hebben onze draai al wat gevonden."

Ook voor Koen Coupillie is het een vuurdoop. Na 17 jaar Lies Laridon is hij de nieuwe burgemeester van Diksmuide die meer aandacht wil voor jongeren en veiligheid. "Op vlak van veiligheid wil ik andere accenten gaan leggen. De drugsproblematiek aanpakken aan het station en daar zeker goed op werken. En een betere samenwerking tussen stad en politie. Dat zijn de zaken die ik op korte termijn zeker wil doen."