Van alle contracten van onbepaalde duur die in 2025 in West-Vlaanderen eindigden, gebeurde dat in 20,77 procent van de gevallen op initiatief van de werkgever. Dat is het hoogste aandeel in vijf jaar tijd.

Ten opzichte van 2024 gaat het om een stijging met 11 procent, en vergeleken met vijf jaar geleden zelfs om een toename van 17 procent. Toch nemen werknemers zelf nog vaker het initiatief om te vertrekken: dat gebeurde in 36,7 procent van de gevallen. In 31,8 procent ging het om een beslissing in onderling overleg, en in 10,7 procent om pensioen.