1 op 5 ontslagen in West-Vlaanderen valt op initiatief van de baas
Illustratiebeeld
Werkgevers in West-Vlaanderen zetten steeds vaker zelf een punt achter arbeidscontracten. Meer dan één op de vijf vaste contracten werd vorig jaar stopgezet op initiatief van de werkgever, het hoogste aandeel in vijf jaar. Tegelijk krijgen jongeren minder snel een vast contract en verlaten werknemers gemiddeld na zeven jaar hun job.
Van alle contracten van onbepaalde duur die in 2025 in West-Vlaanderen eindigden, gebeurde dat in 20,77 procent van de gevallen op initiatief van de werkgever. Dat is het hoogste aandeel in vijf jaar tijd.
Ten opzichte van 2024 gaat het om een stijging met 11 procent, en vergeleken met vijf jaar geleden zelfs om een toename van 17 procent. Toch nemen werknemers zelf nog vaker het initiatief om te vertrekken: dat gebeurde in 36,7 procent van de gevallen. In 31,8 procent ging het om een beslissing in onderling overleg, en in 10,7 procent om pensioen.
"Economische onzekerheid"
“De economische onzekerheid doet het aantal ontslagen op initiatief van de werkgever toenemen”, zegt Thijs Deklerck, kantoordirecteur van Acerta in Roeselare. “Bijgevolg zien we een duidelijke stijging in outplacementaanvragen. Tijdige professionele begeleiding blijft daarbij cruciaal, om werknemers vlot te ondersteunen in hun overgang naar een nieuwe job of zelfstandige activiteit.”
Volgens Deklerck spelen onder meer de economische afkoeling en de dreiging van handelstarieven een rol in die evolutie.
Jongeren krijgen minder snel vast contract
Opvallend is ook dat jonge werknemers minder vaak meteen een contract van onbepaalde duur krijgen. In West-Vlaanderen was in 2025 nog 19,3 procent van de nieuwe vaste contracten voor prille twintigers. In 2021 was dat nog 23,6 procent, een daling met zo’n 18 procent.
"Jongeren kiezen heel bewust voor een job die bij hun waarden past, en daar nemen ze soms meer tijd voor.”
“Werkgevers lijken wat terughoudender te worden om jonge, onervaren mensen aan te werven die net van de schoolbanken komen”, zegt Deklerck. “Zeker nu AI bepaalde taken van starters zal kunnen overnemen. Tegelijk kiezen jongeren heel bewust voor een job die bij hun waarden past, en nemen ze daar soms meer tijd voor.”
Volgens hem is het voor werkgevers belangrijk om jongeren voldoende opleidingskansen en doorgroeimogelijkheden te bieden.
Gemiddeld vertrek na zeven jaar
Uit het onderzoek blijkt ook dat werknemers in West-Vlaanderen gemiddeld net geen zeven jaar in dienst zijn bij hun werkgever wanneer hun contract eindigt. Dat sluit aan bij het nationale gemiddelde van zeven à acht jaar.
Volgens Acerta wijst dat op een soort “seven year itch” op de arbeidsmarkt: na ongeveer zeven jaar verandert een werknemer gemiddeld van job.
Het onderzoek is gebaseerd op gegevens van zo’n 17.500 werkgevers en 260.000 werknemers in de Belgische private sector tussen 2020 en 2025.