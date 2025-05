De socialistische partij heeft in Deerlijk momenteel geen vertegenwoordiging in de gemeenteraad, maar er leeft hoop op een heropleving. “De partij moet zichzelf heruitvinden,” klinkt het. Getuige daarvan was ook oud-minister Erik Derycke, die trouw op post was. “De wereld is er vandaag niet goed aan toe. In de tijd van regering-Dehaene was alles beter onder controle.”

De Dag van de Arbeid werd in de rest van de provincie onder meer gevierd met grotere optochten in Kortrijk, Brugge en Oostende.