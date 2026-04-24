Voor Vanessa Vens is dit een speciale eerste mei. Na diagnose van borstkanker zette ze begin vorig jaar een stap opzij als schepen. Na een pittig traject richting herstel hervat ze vandaag haar functie. “Het is een lange strijd geweest, maar ik voel mij sterk genoeg om terug te beginnen”, vertelt Vens met tranen in haar ogen.