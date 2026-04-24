Strijd­dag voor soci­a­lis­ten: 1 mei met optoch­ten, spee­ches en feest

Het vandaag 1 mei, voor de meesten onder ons een vrije dag. Voor de socialistische zuil is de Dag van de Arbeid er traditioneel één van optochten, speeches en feest. Dat is onder meer zo in Brugge, Kortrijk en Oostende.

In Oostende, de stad van Vooruit-burgemeester John Crombez, trok de rode familie door de straten met een duidelijke politieke boodschap: iedereen moet bijdragen aan het gat in de begroting.

Lange traditie

De hele socialistische familie, van ziekenfonds Solidaris tot de vakbond ABVV, trekt in stoet door de straten. Een traditie die teruggaat tot 1889, de inzet toen was een achturen-werkdag voor arbeiders. In totaal nemen zo’n 1500 mensen aan deze 1-mei optocht.

Voor Vanessa Vens is dit een speciale eerste mei. Na diagnose van borstkanker zette ze begin vorig jaar een stap opzij als schepen. Na een pittig traject richting herstel hervat ze vandaag haar functie. “Het is een lange strijd geweest, maar ik voel mij sterk genoeg om terug te beginnen”, vertelt Vens met tranen in haar ogen.

Vooruit levert vijf West-Vlaamse burgemeesters en zit zowel in de federale als Vlaamse regering. De partij blijft strijden voor het behoud van de index om de lonen van werknemers op peil te houden. Ook de miljonairstaks gooien ze weer op tafel.

Bernard Vanneuville

Lorenzo Dejonghe

Victor Peeters
Dag van de Arbeid Miljonairstaks

