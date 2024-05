Voor de organisatie draait 1 mei meer om strijd, over de partijen heen. “Wij willen eigenlijk weer aanknopen bij de strijdbare traditie van 1 mei en dat willen we doen met deze betoging”, zegt organisator Arnout Vermeire. “Wij steken de hand uit naar alle middenveldorganisaties die zich vinden in die boodschap. Dat is ook ABVV en Vooruit.” Zij ontbraken in Kortrijk.

Naast de linkerzijde van de politiek lieten sommige betogers zich ook horen voor Palestina. Ook die solidariteit hoort bij de Dag van de Arbeid. “We zitten met de crisis in Palestina, Oekraïne, met genocide en oorlog overal in de wereld”, schetst Anaïs Loobuyck van Oxfam. “Ik hoop ook dat mensen daarbij stil staan.”