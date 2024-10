"We moeten een ambitieus klimaatbeleid voeren dat haalbaar en betaalbaar is voor iedereen. Ook voor onze jeugd- en toeristische sector. Daarnaast moeten de gebouwen van onze jeugdverblijven ook brandveiliger. Want de veiligheid van onze jongeren staat voorop. Ik ben dan ook fier dat we zoveel logiesondernemers en jeugdverblijven ondersteunen. Dat is goed voor het klimaat, voor hun portemonnee en voor de veiligheid van onze jongeren", zegt Depraetere.

Toeristische logies en jeugdverblijven die investeren in energiebesparende maatregelen (zoals isolatie, hoogrendementsglas, een warmtepomp, een warmtepompboiler of een zonneboiler) komen in aanmerking voor een logiessubsidie. Die bedraagt 40 procent van de werken en aankopen.