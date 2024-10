Na een felle campagne botert het niet meer tussen Jean-Marie Dedecker en Marc Descheemaecker van N-VA. N-VA heeft bovendien maar 1 zetel in Middelkerke.

Dedecker heeft een samenwerking met Vlaams Belang nooit uitgesloten. Maar Vlaams Belang heeft net als N-VA maar 1 zetel. Het bestuur zou dan maar 13 op 25 zetels hebben.

Politicoloog Herwig Reynaert zei gisteren: “Dus dan gaat het eigenlijk richting de andere grote politieke partij, Respect. Het lijkt mij in ieder geval de meest elegante oplossing te zijn en ook de meest veilige oplossing te zijn gedurende de legislatuur, want anders kan die ene persoon, hetzij van N-VA, hetzij van Vlaams Belang, als een keizer Nero de duim omhoog of de duim omlaag steken in bepaalde dossiers.”