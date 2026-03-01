Zonnige dag bij 18 graden
De Haan ©Luc Neirynck
Vandaag is het opnieuw zonnig zonder wolken met maxima rond 16 tot 18 graden. Lokaal zelfs nog iets meer met een zwakke wind uit het zuidoosten. Vanavond en vannacht raakt het geleidelijk aan licht bewolkt met minima die tegen de ochtend dalen tot rond 6 à 7 graden.
Ook morgen is een zonnige dag met erg zachte maxima. Er komt wel wat hoge sluierbewolking die de zon wat tempert en in de loop van de dag zie je ook een zeebriesje opduiken. Daardoor zitten de maxima een tikkeltje lager.
In het weekeind is het ook nog vrij zonnig al kan er dan iets meer bewolking binnenlopen. De maxima blijven rond of boven de 15 graden zitten, aan zee iets minder.
Begin volgende week komt er nog wat meer bewolking en neemt de kans op een buitje toe. Het blijft ook dan nog erg zacht.