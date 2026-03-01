Ook morgen is een zonnige dag met erg zachte maxima. Er komt wel wat hoge sluierbewolking die de zon wat tempert en in de loop van de dag zie je ook een zeebriesje opduiken. Daardoor zitten de maxima een tikkeltje lager.

In het weekeind is het ook nog vrij zonnig al kan er dan iets meer bewolking binnenlopen. De maxima blijven rond of boven de 15 graden zitten, aan zee iets minder.

Begin volgende week komt er nog wat meer bewolking en neemt de kans op een buitje toe. Het blijft ook dan nog erg zacht.