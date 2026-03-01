18°C
Aanmelden
Weerbericht
West-Vlaanderen

Zon­ni­ge dag bij 18 graden

De Haan weer strand zee

De Haan ©Luc Neirynck

Vandaag is het opnieuw zonnig zonder wolken met maxima rond 16 tot 18 graden. Lokaal zelfs nog iets meer met een zwakke wind uit het zuidoosten. Vanavond en vannacht raakt het geleidelijk aan licht bewolkt met minima die tegen de ochtend dalen tot rond 6 à 7 graden.

Ook morgen is een zonnige dag met erg zachte maxima. Er komt wel wat hoge sluierbewolking die de zon wat tempert en in de loop van de dag zie je ook een zeebriesje opduiken. Daardoor zitten de maxima een tikkeltje lager.

In het weekeind is het ook nog vrij zonnig al kan er dan iets meer bewolking binnenlopen. De maxima blijven rond of boven de 15 graden zitten, aan zee iets minder. 

Begin volgende week komt er nog wat meer bewolking en neemt de kans op een buitje toe. Het blijft ook dan nog erg zacht.

Geert Naessens
Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder

Meest gelezen

2026 03 01 083453 Ooigem Jan Vermeulen
Weerbericht

Zachte temperaturen, mogelijke buien
Luc Lambert Pittem 20260303 130638
Weerbericht

Opnieuw zonnige dag, mist trekt later weg aan kust
wevelgem weer weerbericht zonnig Leie
Weerbericht

Zonnige dag bij 15 graden

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden