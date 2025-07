Vandaag wordt het puffen en zweten met tropische temperaturen die landinwaarts oplopen tot boven 35 graden. In de steden piekt de hitte lokaal zelfs tot 36 à 38 graden. Aan zee blijft het iets koeler met zo’n 33 graden, al brengt een opstekende zeebries daar in de namiddag wat verlichting. Door de extreme hitte is een lokale regen- of onweersbui niet uitgesloten.