Vanavond en vannacht neemt de regen opnieuw de bovenhand. Het blijft erg zacht met minima rond 10 graden. De zuidwestenwind blijft goed doorwaaien.

Ook morgen verloopt wisselvallig met geregeld natte momenten. De temperaturen blijven aan de zachte kant met opnieuw maxima van 12 à 13 graden en vrij veel wind uit het zuidwesten.

Die zachte, maar natte trend zet zich volgende week voort. Maandag wordt het opnieuw regenachtig.

Vanaf dinsdag ziet het er beter uit. Dinsdag en woensdag krijgen we meer ruimte voor de zon en stijgen de temperaturen verder naar zo’n 15 graden. Woensdag kan het zelfs nog wat warmer worden. Het krijgt dan een lenteachtig karakter.