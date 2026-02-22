Vanavond en vannacht is het droog en later klaart het flink op. De temperaturen zakken tegen de ochtend naar 3 tot 5 graden met een fors afnemende wind.

Vanaf morgen krijgen we een lenteweer met veel zon en telkens hoge maxima. Dan halen we weer 15 graden en het blijft droog.

Morgen trappen we die periode al af met veel zon en maxima die gemakkelijk naar 15 graden stijgen, met een fors afgenomen zuid- tot zuidoostelijke wind.

Ook de dagen nadien, zeker tot het einde van de week, worden zonnige dagen met erg zachte maxima. Wel koelere minima door de opklaringen. Het blijft droog.