Zach­te tem­pe­ra­tu­ren, moge­lij­ke buien

Ook vandaag wordt het zacht met maxima vanmiddag rond 12 graden. We starten daarbij met opklaringen, maar later in de middag trekt een storing door met wat regen of enkele buien. Het zal niet veel zijn en mogelijk blijft de lichte neerslag zelfs tot de kustregio beperkt. De wind spant wel weer aan uit het zuidwesten en wordt opnieuw storend.

Vanavond en vannacht is het droog en later klaart het flink op. De temperaturen zakken tegen de ochtend naar 3 tot 5 graden met een fors afnemende wind.

Vanaf morgen krijgen we een lenteweer met veel zon en telkens hoge maxima. Dan halen we weer 15 graden en het blijft droog.

Morgen trappen we die periode al af met veel zon en maxima die gemakkelijk naar 15 graden stijgen, met een fors afgenomen zuid- tot zuidoostelijke wind.

Ook de dagen nadien, zeker tot het einde van de week, worden zonnige dagen met erg zachte maxima. Wel koelere minima door de opklaringen. Het blijft droog.

