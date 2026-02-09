Wisselvallig weer met winterse buien
Foto Joyce De Wispelaere
Vandaag is het wisselvallig met enkele buien. Een felle bui is zeker mogelijk met hagel, stofhagel of een klap onweer erbij. Maxima overdag tussen 6 en 8 graden, maar in een bui kan het kwik fel zakken. Je zit ook met een goed doorstaande westelijke wind, zeker tijdens en rond buien en aan zee.
Vanavond volgen nog enkele felle buien met kans op hagel en onweer. In de nacht is het rustiger. Het koelt af tot rond 4 à 5 graden.
In de tweede helft van de week is het kouder met kans op lichte nachtvorst. Tijdelijk want tegen het weekeind zou zachte lucht arriveren met fors oplopende temperaturen.
Geert Naessens