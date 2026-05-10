Wisselvallig met buien aan de kust
De vroege ochtend in Bissegem - Foto: Kris Catteeuw
Vandaag start grotendeels droog met een afwisseling van brede opklaringen en wolkenvelden. Aan zee kunnen er in de loop van de voormiddag enkele buien ontstaan. In de namiddag wordt het aan de kust droger en zonnig. De maxima liggen tussen 9 en 14 graden.
Morgenochtend wordt het zwaarbewolkt met wat lichte regen bij tussenpozen. In de loop van de namiddag blijft het vaak bewolkt met buien die lokaal stevig en onweerachtig kunnen zijn. We halen dan maxima van 15 graden.
Ook maandag mogen we wolken met regen en buien verwachten. Tussendoor verschijnen er enkele opklaringen die breder worden tegen de avond. De maxima liggen tussen 12 en 16 graden.
Belga
Victor Peeters