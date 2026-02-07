Vanavond en vannacht eerst nog bewolkt met wat regen, later is het droger bij minima rond +2.

Morgen is meestal droog en rustig, maar wel koeler. De nacht naar zondag hangen de minima rond het vriespunt.

Zondag lijkt de koudste dag, en die begint nog droog maar er komt een storing onze kant uit en daar kan ook wat sneeuw uit vallen.

Maandag en de dagen daarna wisselvallig, met soms felle regen.