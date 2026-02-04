10°C
Weerbericht
West-Vlaanderen

Wis­sel­val­lig, en het koel lang­zaam af

Weerfoto

Foto Bernine Deramoudt

We krijgen een wisselvallige dag met maxima rond 10 graden, al koelt het later op de dag geleidelijk af. De wind waait matig tot zelfs vrij krachtig.

Vanavond en vannacht is het bewolkt met ook nog wat verspreide regen en afkoelende minima richting 5 graden tegen de ochtend.

Morgen halen we nog amper 6 tot 8 graden met mogelijk wat buien, op veel plaatsen zou het ook gewoon droog kunnen blijven. Ook de nachten zijn dan weer een stuk koeler. Zelfs wat lichte nachtvorst is dan mogelijk.

Zaterdag is een meest droge en rustige dag, maar koeler.

Zondag lijkt de koudste dag te worden en dan komt er later op de dag een storing binnen met regen of tijdelijk zelfs wat sneeuw.

Geert Naessens

