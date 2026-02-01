Vanavond en vannacht is het bewolkt met gaandeweg weer wat lichte regen. Minima daarbij rond een vijftal graden.

Morgen trekt een volgende storing binnen met regen. Overdag is het dan bij momenten dan ook weer regenachtig terwijl het weer wat zachter kan worden met maxima van 8-9 graden in de ochtend, oplopend naar 10-11 graden in de middag.

Zaterdag is ook een licht wisselvallige dag. Opklaringen, maar ook veel wolken en kans op wat regen of een bui zijn de ingrediënten. Het is wel weer vrij zacht met temperaturen rond een graad of 11.

Zondag is het ook licht wisselvallig met wolken en opklaringen en eventueel ergens eens een drupje hoewel het op vele plekken droog lijkt te blijven. De droge perioden overheersen echter zeker. Het wordt een 10-11 graden.