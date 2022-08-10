28°C
Aanmelden
Weerbericht
West-Vlaanderen

Warm, war­mer, warmst: zomer is nog lang niet uitgezongen

2026 05 25 095520 Kortrijk Ghislain Van De Meulebroeke

Kortrijk ©Ghislain Van De Meulebroeke

Vandaag wordt opnieuw een hoogzomerse dag, wel blijven er duidelijke temperatuurverschillen tussen de kust en het binnenland. Landinwaarts kan het kwik oplopen tot tegen de 30 graden. Aan zee zitten we rond 25 graden of zelfs meer, maar daar komt later weer een zeebriesje.

Vanavond en vannacht blijft het rustig en helder. De temperaturen zakken naar minima tussen 13 en 15 graden, al blijft het in stedelijke gebieden wat zachter.

Ook morgen wordt het volop genieten van zomers weer. Op veel plaatsen stijgt het kwik naar 30 graden of zelfs iets daarboven. De zon blijft overvloedig aanwezig en er staat slechts een zwakke oostelijke wind. Aan de kust steekt later opnieuw een verfrissende zeebries op.

Woensdag worden de temperaturen iets getemperd doordat de wind naar het noorden draait, maar echt koel wordt het niet, het blijft zonnig en aangenaam warm.

Ook richting het einde van de week lijkt de zomer nog niet uitgezongen, want de kans bestaat dat een nieuwe warmteopstoot zich aandient.

Geert Naessens
Hittegolf Zomerweer

Meest gelezen

2026 05 24 094646 Brugge Lieven Massez
Weerbericht

Zonnig zomerweer met opnieuw tropische uitschieters in zicht
2026 05 18 133830 Ardooie Luc Lambert
Weerbericht

Veel wind en regen, maar er is beterschap op komst
2026 05 19 114749 Deerlijk Vandercruyssen Rik
Weerbericht

Eerst wolken en buien, dan mooie opklaringen

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Markt veurne

Zomers offensief voor herfst zijn intrede doet
2023-09-13 00:00:00 - Dit weekend genieten we van echt zomerweer, tot 27 graden

Vlaamse overheid activeert waarschuwingsfase hitteplan
2022-08-10 00:00:00 - Brugge wil meer kinderen in crèches buiten laten slapen

Brugge wil meer kinderen in crèches buiten laten slapen
2022-08-10 00:00:00 - Hitte: huisvuilwagens rijden vroeger uit

Hitte: huisvuilwagens rijden vroeger uit
2022-08-10 00:00:00 - Kajakken: het kan nog op de Handzamevaart, ondanks de droogte

Kajakken: het kan nog op de Handzamevaart, ondanks de droogte
2022-08-10 00:00:00 - Hitte: Knokke wil ook nu geen ontblote bovenlijven op de dijk zien

Hitte: Knokke wil ook nu geen ontblote bovenlijven op de dijk zien
Aanmelden