Vanavond en vannacht blijft het rustig en helder. De temperaturen zakken naar minima tussen 13 en 15 graden, al blijft het in stedelijke gebieden wat zachter.

Ook morgen wordt het volop genieten van zomers weer. Op veel plaatsen stijgt het kwik naar 30 graden of zelfs iets daarboven. De zon blijft overvloedig aanwezig en er staat slechts een zwakke oostelijke wind. Aan de kust steekt later opnieuw een verfrissende zeebries op.

Woensdag worden de temperaturen iets getemperd doordat de wind naar het noorden draait, maar echt koel wordt het niet, het blijft zonnig en aangenaam warm.

Ook richting het einde van de week lijkt de zomer nog niet uitgezongen, want de kans bestaat dat een nieuwe warmteopstoot zich aandient.