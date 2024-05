Donderdag en vrijdag draait de wind dan terug naar west tot zuidwest. De buienkans neemt donderdag weer af, maar is niet uitgesloten bij maxima rond een 15 tot 17-tal graden en een mix van wolken en opklaringen.

Vrijdag start waarschijnlijk met regen, later wordt het droog. We zitten dan in koelere lucht met een 14 tot 15 graden als hoogste waarden. Het weekend zou grotendeels droog moeten verlopen, al is een bui niet onmogelijk. Maxima daarbij telkens rond een 17 tot 18 graden bij een matige zuidwestelijke wind.