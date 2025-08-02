8°C
Weerbericht

Veel zon en zach­te tem­pe­ra­tu­ren, geen win­ter in zicht

2026 01 23 103507 Heestert Willy Huys

Heestert ©Willy Huys

Vandaag verloopt het weer beter dan eerder verwacht, met ruime zonnige perioden. Af en toe kan er wat bewolking passeren, maar de zon laat zich duidelijk zien. Het blijft bovendien zacht voor de tijd van het jaar, met maximumtemperaturen rond 8 à 9 graden. De wind waait matig uit het zuidoosten.

Vanavond en vannacht is het rustig weer met lichte bewolking tot heldere omstandigheden. Landinwaarts kan de temperatuur dalen tot rond het vriespunt, terwijl het aan zee iets zachter blijft met minima rond 2 graden. Aan de grond is overal lichte vorst mogelijk.

Morgen wordt opnieuw een fraaie dag met veel zon, al is het iets koeler. De maxima liggen dan tussen 6 en 7 graden.

Ook maandag start fris met temperaturen rond het nulpunt in de ochtend, maar overdag loopt het kwik weer op naar 5 à 6 graden.

Na maandag wordt het snel opnieuw zachter. Later in de week neemt de kans op regen toe en stijgen de temperaturen verder. Van een winterse terugkeer is geen sprake: integendeel, winterweer staat voorlopig niet op de kaarten.

Geert Naessens

