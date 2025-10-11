Vanavond en vannacht blijft het bewolkt, bij minima rond 8 graden. Het kan wat nevelig worden.

Morgen is het vrij zonnig, bij maxima rond 14 graden.

Zondag neemt de bewolking weer wat toe, bij 15 graden. Ook dan zou het overdag droog blijven.

Maar naar de avond toe, en ook in de nacht naar maandag, gaat het regenen. Ook maandag overdag houden we het niet droog. Er staat dan ook een stevige zuidwestenwind. Dat is het begin van een week met een totaal ander weerbeeld met veel regen en wind.