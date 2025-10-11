15°C
Veel wol­ken met toch af en toe een zonnestraal

Vandaag is het zwaar bewolkt tot betrokken met vooral in de ochtend kans op een lichte bui. Na de middag kan de zon eens opduiken. We halen maxima tot 15 graden.

Vanavond en vannacht blijft het bewolkt, bij minima rond 8 graden. Het kan wat nevelig worden.

Morgen is het vrij zonnig, bij maxima rond 14 graden.

Zondag neemt de bewolking weer wat toe, bij 15 graden. Ook dan zou het overdag droog blijven.

Maar naar de avond toe, en ook in de nacht naar maandag, gaat het regenen. Ook maandag overdag houden we het niet droog. Er staat dan ook een stevige zuidwestenwind. Dat is het begin van een week met een totaal ander weerbeeld met veel regen en wind.

Geert Naessens

