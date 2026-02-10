Veel wolken en een regenzone kleuren de dag grijs
© Frank Vergucht
Vandaag krijgen we een zwaarbewolkte lucht met regen die van west naar oost door het land trekt. Tegen de avond zal het in het noordwesten droog zijn, maar opklaringen blijven nog uit. De maxima liggen tussen 11 en 12 graden, voorspelt het KMI. De rukwinden kunnen oplopen tot 60 km/ u.
Morgen voorspelt het wisselend tot vaak zwaarbewolkt te zijn en kan er hier en daar een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. In de nacht naar dinsdag trekt een zwakke regenzone over het land. Het blijft zacht met maxima tussen van 8 en 13 graden.
Victor Peeters
Belga