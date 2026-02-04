12°C
Van­daag zacht en regen­ach­tig, later kans op win­ter­se buien

Weer 11 februari

Vandaag wordt het erg zacht, maar wel bewolkt. De maxima liggen rond 12 graden en er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Verspreid over de dag vallen er enkele regenbuien, al zijn er tussendoor ook langere droge momenten.

Vanavond en vannacht trekt opnieuw wat regen over de regio. Het blijft zacht bij minima rond 8 graden.

Morgen wordt het wisselvallig met maxima rond 10 graden. Later op de dag koelt het geleidelijk aan af wanneer de wind naar het westen tot noordwesten draait. Verspreid over de dag vallen er opnieuw enkele regenbuien.

Vrijdag dalen de maxima naar 6 à 8 graden. Er kan een enkele, mogelijk winterse bui vallen, maar veel weerkaarten tonen een droge dag. De kans op neerslag is dus beperkt. De nachten worden opnieuw kouder, met kans op lichte vorst.

Zaterdag verloopt het meestal droog en rustig, maar wel frisser. Zondag lijkt de koudste dag te worden. Dan bereikt ook een storing onze provincie, mogelijk voorafgegaan door wat sneeuw die overgaat in regen.

Geert Naessens

