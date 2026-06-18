35°C
Aanmelden
Weerbericht

Tot 35 gra­den, in ste­den nog warmer

2026 06 24 120248 Ardooie Luc Lambert

Foto Luc Lambert

Vandaag krijgen we opnieuw een heel warme en zonnige dag met 33 graden aan zee en 35 graden in het binnenland. In de steden en in de Leie- en scheldevallei kan het nog iets warmer worden.

Vanavond en vannacht blijft het uitzonderlijk warm, tot 24 graden. Een kleine kans op een onweer is niet uitgesloten.

Morgen halen we maxima tussen 34 en 36 graden, en volgens sommige weermodellen gaan we zelfs naar 38 graden. De kans op een onweersbui stijgt dan.

Zaterdag halen we nog altijd de kaap van de 30 graden,  zondag nog een graad of 26.  De kans op onweer blijft. 

Geert Naessens

Meest gelezen

Weer oostende
Weerbericht

Onverwacht toch onweer, daarna opnieuw erg warm
2026 06 18 071755 Kortrijk Ghislain Van De Meulebroeke
Weerbericht

Zomers warm, mogelijk onweer op komst
Weer
Weerbericht

Opnieuw kans op onweer: warm weekend op komst met mogelijk lokale onweersbuien

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden