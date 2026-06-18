Vanavond en vannacht blijft het uitzonderlijk warm, tot 24 graden. Een kleine kans op een onweer is niet uitgesloten.

Morgen halen we maxima tussen 34 en 36 graden, en volgens sommige weermodellen gaan we zelfs naar 38 graden. De kans op een onweersbui stijgt dan.

Zaterdag halen we nog altijd de kaap van de 30 graden, zondag nog een graad of 26. De kans op onweer blijft.