Tot 35 graden, in steden nog warmer
Foto Luc Lambert
Vandaag krijgen we opnieuw een heel warme en zonnige dag met 33 graden aan zee en 35 graden in het binnenland. In de steden en in de Leie- en scheldevallei kan het nog iets warmer worden.
Vanavond en vannacht blijft het uitzonderlijk warm, tot 24 graden. Een kleine kans op een onweer is niet uitgesloten.
Morgen halen we maxima tussen 34 en 36 graden, en volgens sommige weermodellen gaan we zelfs naar 38 graden. De kans op een onweersbui stijgt dan.
Zaterdag halen we nog altijd de kaap van de 30 graden, zondag nog een graad of 26. De kans op onweer blijft.
Geert Naessens