Sluierwolken en Saharastof maken het de zon wat moeilijk
Foto Piet Tramaseur
Vandaag is een vrij zonnige dag met zachte maxima tot 17 graden. Aan zee is het wat frisser. Daar staat ook een zeebriesje. Hoge wolkensluiers maken het de zon in de loop van de dag wat moeilijker. Er zit op grote hoogte ook wat Saharastof in de lucht en dat tempert de zon ook wat, maar het zorgt wel voor mooie schemeringskleuren.
Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en wat nevelig. Minima daarbij rond 6 graden landinwaarts en 8 graden aan zee.
Morgen kunnen er nog wat meer wolken opduiken, maar we halen nog altijd 15 graden en het blijft droog.
Zondag is het vrij zonnig, we halen dan 16 graden.
Begin volgende week krijgt de zon het moeilijker en neemt de kans op een buitje toe. Het blijft wel nog altijd erg zacht.
Geert Naessens