Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en wat nevelig. Minima daarbij rond 6 graden landinwaarts en 8 graden aan zee.

Morgen kunnen er nog wat meer wolken opduiken, maar we halen nog altijd 15 graden en het blijft droog.

Zondag is het vrij zonnig, we halen dan 16 graden.

Begin volgende week krijgt de zon het moeilijker en neemt de kans op een buitje toe. Het blijft wel nog altijd erg zacht.