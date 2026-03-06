Vanavond en vannacht blijft het droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. De wind neemt geleidelijk aan af en tegen de ochtend zakken de minima naar zo’n 4 à 5 graden.

Morgen wordt het een droge dag met opnieuw maxima rond 13 graden. Er staat wel meer wind uit het zuidwesten. Aan zee kan die krachtig worden met rukwinden tot ongeveer 70 kilometer per uur.

Vrijdag trekt opnieuw een regenzone door de provincie. Het wordt dan regenachtig en de maxima zakken licht naar ongeveer 11 graden.

Ook in het weekend blijft het wisselvallig met geregeld buien, die lokaal fel kunnen zijn. De maxima schommelen rond 11 graden en de nachten worden opnieuw wat kouder.