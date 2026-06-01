Vanavond en vannacht blijft het wisselvallig met verspreide buien. Het blijft ook winderig, bij minima rond 10 graden.

Morgen wordt het iets koeler, met maxima van 17 à 18 graden. Het blijft onstabiel met kans op regen of enkele buien. Vooral morgen staat er opnieuw veel wind en kunnen de buien fel zijn, lokaal zelfs met een donderslag.

Woensdag lijkt het meestal droog te blijven, al blijft het wel fris voor de tijd van het jaar. Aan zee halen we dan amper 16 graden.

In de tweede helft van de week wordt het geleidelijk rustiger. De kans op buien neemt af, al blijven de temperaturen voorlopig eerder bescheiden. Tegen vrijdag en vooral in het weekend zit een stijging van de temperaturen er wel opnieuw aan te komen.