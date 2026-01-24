6°C
Over­dag meest­al droog, van­avond weer lich­te regen

We beginnen met wat lichte, verspreide regen al blijft het op veel plaatsen gewoon droog. Later vandaag overal droog en rond de middag stijgt dan weer de kans op regen. Het is wel minder koud, met een graad of 6.

Vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op lichte regen bij een graad of 4.

Ook morgen is licht wisselvallig. Daarbij valt eerst nog lichte regen, later op de dag volgen enkele opklaringen. Er komt geleidelijk zachtere lucht binnen met in de middag maxima rond een graad of 7. De zuidoostelijke wind blijft zwak tot matig waaien.

Zondag is het meest zwaar bewolkt tot zelfs betrokken met verspreid doorheen de dag wat lichte regen of eens een bui. Het is dan acht graden.

Volgende week blijft her zacht en licht wisselvallig.

Geert Naessens

