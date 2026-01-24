Vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op lichte regen bij een graad of 4.

Ook morgen is licht wisselvallig. Daarbij valt eerst nog lichte regen, later op de dag volgen enkele opklaringen. Er komt geleidelijk zachtere lucht binnen met in de middag maxima rond een graad of 7. De zuidoostelijke wind blijft zwak tot matig waaien.

Zondag is het meest zwaar bewolkt tot zelfs betrokken met verspreid doorheen de dag wat lichte regen of eens een bui. Het is dan acht graden.

Volgende week blijft her zacht en licht wisselvallig.

