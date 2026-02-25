Opnieuw zonnige dag, mist trekt later weg aan kust
Foto: Luc Lambert - Pittem
We starten met nevel en mist, aan zee kan die nog een tijdje blijven hangen. Uiteindelijk raakt de zon er overal door en dan krijgen we opnieuw een mooie dag. Aan de kust halen we 13 graden, in de provincie lopen de maxima op tot 16 graden. De wind waait zwak uit het zuidoosten.
Vanavond en vannacht is het meest helder met vorming van wat nevel en minima die tegen de ochtend zakken naar een 4 à 5 graden.
Ook morgen zonnig en de maxima stijgen in de provincie door naar achttien graden. "Dat zijn recordwaarden voor de tijd van het jaar," zegt weerman Geert Naessens.
Vrijdag kan er wat meer bewolking opduiken. Aan zee kan het eventueel weer koeler uitpakken door een zeebries. Zaterdag lijkt er toch meer bewolking binnen te schuiven en zal het superzonnige karakter van het weer wat minder worden. De zon laat zich wel nog geregeld zien.