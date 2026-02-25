Vanavond en vannacht is het meest helder met vorming van wat nevel en minima die tegen de ochtend zakken naar een 4 à 5 graden.

Ook morgen zonnig en de maxima stijgen in de provincie door naar achttien graden. "Dat zijn recordwaarden voor de tijd van het jaar," zegt weerman Geert Naessens.



Vrijdag kan er wat meer bewolking opduiken. Aan zee kan het eventueel weer koeler uitpakken door een zeebries. Zaterdag lijkt er toch meer bewolking binnen te schuiven en zal het superzonnige karakter van het weer wat minder worden. De zon laat zich wel nog geregeld zien.