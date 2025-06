Morgen lopen de maxima verder op naar 22 graden aan zee en tot 26 in de provincie. Het blijft zonnig met een matige noordoostelijke wind.

Tegen vrijdag halen we mogelijk 28 graden of meer, in het weekend gaan we vlot naar de 31-32 graden op zaterdag en zelfs tot 34 graden op zondag. Ook aan de kust kan het zondag tropisch warm worden met 30 graden en meer. "Dat zou best eens het begin van een hittegolf kunnen zijn", zegt weerman Geert Naessens.