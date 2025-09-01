29°C
Aanmelden
Weerbericht
West-Vlaanderen

Nazo­mer­se tem­pe­ra­tu­ren tot 29 gra­den, van­nacht kans op lokaal onweer

weer 7 sept

Dudzele ©Els Verburgh

Vandaag wordt het nog warmer dan gisteren, met maxima die oplopen tot 28 à 29 graden. De zon is volop aanwezig, al trekken er ook enkele sluierwolken over de provincie. De zuidelijke wind waait meestal matig.

Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er lokaal een regen- of onweersbui ontstaan. Het blijft zacht met minima rond 15 graden.

Morgen en dinsdag beloven opnieuw aangename dagen te worden met veel droge perioden, afgewisseld door zon en wolken. De temperaturen blijven hoog met maxima rond 22 à 23 graden. Wel kan er in de nacht naar dinsdag nevel en mist ontstaan, waardoor het dinsdag grijs en somber kan starten. Pas later op de dag zijn er opklaringen mogelijk.

Woensdag lijkt zelfs opnieuw zomers warm te worden, met opnieuw hoge temperaturen en een kleine kans op een bui. Pas later in de week stijgt de kans op regen.

Geert Naessens

Meest gelezen

Bavikhove weer
Weerbericht

Kans op buien en windstoten tot 80 km/uur
2025 09 03 114921 Beveren Leie Jan Vermeulen
Weerbericht

Buienlijn trekt voorbij, zomerse dagen in aantocht
Weer wisselvallig
Weerbericht

Wisselvallige eerste september met kans op buien

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden