Weerbericht
West-Vlaanderen

Meest­al droog met af en toe regen bij zo’n 11 graden

Vandaag trekt in de vroege ochtend een regenzone door West-Vlaanderen. Overdag is het meestal droog bij zo’n 11 graden en wat meer wind uit het zuiden. Tijdens de avond en nacht zijn er opnieuw wat perioden van regen met een zachte minima rond 8 graden.

Morgen en de dagen daarna is het wisselvalliger met meer perioden van regen. Het wordt weer zachter op woensdag en donderdag, maar tegen het weekeind mogelijk weer koeler. Morgen halen we tot 12 graden, dat kan ook donderdag zo zijn. Er is een west tot zuidwestelijke wind. 

Vrijdag en in het weekeind vallen we op 6 à 8 graden terug met wat buien. Eventueel een winterse bui. Ook de nachten zijn dan weer een stuk koeler. Zelfs wat lichte nachtvorst is dan mogelijk.

