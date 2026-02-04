Morgen en de dagen daarna is het wisselvalliger met meer perioden van regen. Het wordt weer zachter op woensdag en donderdag, maar tegen het weekeind mogelijk weer koeler. Morgen halen we tot 12 graden, dat kan ook donderdag zo zijn. Er is een west tot zuidwestelijke wind.

Vrijdag en in het weekeind vallen we op 6 à 8 graden terug met wat buien. Eventueel een winterse bui. Ook de nachten zijn dan weer een stuk koeler. Zelfs wat lichte nachtvorst is dan mogelijk.