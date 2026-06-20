Vanavond en vannacht blijft het warm met minima rond 21 graden. Naar de ochtend toe neemt de kans op regen- en onweersbuien toe.

Morgen starten we mogelijk met onweersbuien. Later trekken die weg, al blijft een enkele bui mogelijk. We halen 25 graden aan zee en 30 graden in het binnenland.

Zondag zakken de maxima verder naar 25 graden. Er is een kleine kans op een bui of wat onweer.

Volgende week krijgen we meer normale temperaturen van 20 tot 25 graden.