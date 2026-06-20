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Weerbericht

Maxi­ma wor­den iets getem­perd door zuid­wes­ten­wind, maar toch nog 34 graden

2026 06 25 115633 Roeselare Christine Bentein 1

Foto Christine Bentein

Vandaag krijgen we opnieuw een heel warme dag met volop zon en maxima tussen 32 en 34 graden. De zuidwestenwind neemt wat ik kracht toe waardoor de temperaturen wat getemperd worden. 

Vanavond en vannacht blijft het warm met minima rond 21 graden. Naar de ochtend toe neemt de kans op regen- en onweersbuien toe.

Morgen starten we mogelijk met onweersbuien. Later trekken die weg, al blijft een enkele bui mogelijk. We halen 25 graden aan zee en 30 graden in het binnenland.

Zondag zakken de maxima verder naar 25 graden. Er is een kleine kans op een bui of wat onweer.

Volgende week krijgen we meer normale temperaturen van 20 tot 25 graden. 

Geert Naessens

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