Vanavond en vannacht duiken nevel en mist opnieuw op. De minima zakken tot rond of net boven het vriespunt, waardoor er opnieuw kans is op lokale gladheid.

Ook morgen blijft het koel en meestal grijs, met hoogstens een lokale opklaring. De maxima schommelen rond 4 à 5 graden en de wind blijft zwak uit oostelijke richtingen.

Vrijdag wordt het wat zachter met temperaturen tussen 6 en 8 graden. Er kan lokaal een buitje vallen, maar het blijft vaak droog. De nachten blijven wel koud.

In het weekend neemt de kans op regen toe en kan het met maxima tot 8 à 9 graden iets zachter worden.