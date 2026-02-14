6°C
Kou­de start van de dag, later dro­ger maar bewolkt

Weer 19 februari 2026

Moen © Jan Demets

Vandaag begint grijs en regenachtig, met maxima die rond 6 à 7 graden uitkomen. Gaandeweg de dag wordt het droger, al blijft het bewolkt. Een koude oostelijke wind maakt het extra fris.

Vanavond en vannacht draait de wind naar het zuidwesten en blijft het bewolkt, met minima rond 2 tot 4 graden. Af en toe valt er nog wat lichte regen.

Morgen wordt het zachter, rond 10 graden, met regen en een zuidwestenwind. Tegen zaterdag klimt het kwik naar 12 à 13 graden, met verspreide buien. Ook zondag blijft het wisselvallig en wordt het nog iets zachter. Die trend zet zich trouwens ook volgende week door: het wordt zacht, maar vaak regenachtig.

Geert Naessens

