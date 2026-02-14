Vanavond en vannacht draait de wind naar het zuidwesten en blijft het bewolkt, met minima rond 2 tot 4 graden. Af en toe valt er nog wat lichte regen.

Morgen wordt het zachter, rond 10 graden, met regen en een zuidwestenwind. Tegen zaterdag klimt het kwik naar 12 à 13 graden, met verspreide buien. Ook zondag blijft het wisselvallig en wordt het nog iets zachter. Die trend zet zich trouwens ook volgende week door: het wordt zacht, maar vaak regenachtig.