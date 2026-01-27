6°C
Weerbericht

Koe­ler en regenachtig

2026 02 02 132841 Wielsbeke Ronny Popelier

Foto Ronny Popelier

Vandaag zijn er eerst lokale korte opklaringen. Daarna volgt een periode met regen. Het is wel koeler met maxima tot 7 graden, en wat meer wind uit het oosten.

Ook vanavond is het nog regenachtig. In de nacht is het droog met minima rond 5 graden. Er kan wat nevel opduiken.

Morgen is het weer meestal droog met tijdelijk ook wat hogere maxima rond 10 graden. Met wat zon erbij, voelt het een beetje alsof het lente is.

Donderdag is het weer iets koeler met wat regen, maar vrijdag en in het weekend halen we weer hogere maxima. Vrijdag valt er ook weer meer regen. In het weekend overheersen de droge perioden.

Geert Naessens

