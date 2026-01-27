Ook vanavond is het nog regenachtig. In de nacht is het droog met minima rond 5 graden. Er kan wat nevel opduiken.

Morgen is het weer meestal droog met tijdelijk ook wat hogere maxima rond 10 graden. Met wat zon erbij, voelt het een beetje alsof het lente is.

Donderdag is het weer iets koeler met wat regen, maar vrijdag en in het weekend halen we weer hogere maxima. Vrijdag valt er ook weer meer regen. In het weekend overheersen de droge perioden.