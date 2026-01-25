8°C
Aanmelden
Weerbericht

Grij­ze en bewolk­te dag

Kris Catteeuw Gullegem 20260201 090917

Kris Catteeuw

Vandaag start grijs en bewolkt en dat blijft in grote lijnen zo. Ook overdag is het meest zwaar bewolkt tot zelfs betrokken met verspreid doorheen de dag ook mogelijk eens een drupje regen of wat lichte tijdelijke regen, maar de meeste plekken houden het gewoon droog bij maxima rond een graad of 8. De wind waait daarbij zwak tot matig, nog steeds uit een zuidoostelijke hoek.

De nacht naar maandag verloopt zwaar bewolkt tot betrokken. Er komt dan een wat meer actieve storing door met gaandeweg de nacht perioden met wat lichte regen bij een graad of 5. Dinsdag verloopt ook meestal droog en mogelijk wel wat kouder doordat er wat meer opklaringen kunnen voorkomen.

De opwarmende trend zet zich ook dieper in de nieuwe week verder met later volgende week een graad of 10 en licht wisselvallig weer.

Geert Naessens

Meest gelezen

Weerfoto
Weerbericht

Intense regen bij 6 graden
Weer
Weerbericht

Bewolkt, maar droog weer
2026 01 24 124121 Ardooie Christine Bentein
Weerbericht

Veel zon vandaag, lichte vorst vannacht: zachter maar natter weer op komst

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden