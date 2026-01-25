Grijze en bewolkte dag
Kris Catteeuw
Vandaag start grijs en bewolkt en dat blijft in grote lijnen zo. Ook overdag is het meest zwaar bewolkt tot zelfs betrokken met verspreid doorheen de dag ook mogelijk eens een drupje regen of wat lichte tijdelijke regen, maar de meeste plekken houden het gewoon droog bij maxima rond een graad of 8. De wind waait daarbij zwak tot matig, nog steeds uit een zuidoostelijke hoek.
De nacht naar maandag verloopt zwaar bewolkt tot betrokken. Er komt dan een wat meer actieve storing door met gaandeweg de nacht perioden met wat lichte regen bij een graad of 5. Dinsdag verloopt ook meestal droog en mogelijk wel wat kouder doordat er wat meer opklaringen kunnen voorkomen.
De opwarmende trend zet zich ook dieper in de nieuwe week verder met later volgende week een graad of 10 en licht wisselvallig weer.