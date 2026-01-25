De nacht naar maandag verloopt zwaar bewolkt tot betrokken. Er komt dan een wat meer actieve storing door met gaandeweg de nacht perioden met wat lichte regen bij een graad of 5. Dinsdag verloopt ook meestal droog en mogelijk wel wat kouder doordat er wat meer opklaringen kunnen voorkomen.

De opwarmende trend zet zich ook dieper in de nieuwe week verder met later volgende week een graad of 10 en licht wisselvallig weer.