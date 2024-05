Vandaag wordt een natte dag. Vooral vanmiddag kan het fel regenen, met neerslaghoeveelheden van 5 tot 20 liter water per vierkante meter. “In het slechtste geval kan dat lokaal het dubbele zijn of nog meer, want in de regen zitten ook buien verscholen, zelfs met onweer,” zegt weerman Geert Naessens.