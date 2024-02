Ook vanavond en vannacht kan het af en toe fel regenen. De temperaturen zakken nauwelijks en blijven op 10 graden steken.

Morgen halen we tot 13 graden maar ook dan krijgen we enkele stevige buien over ons heen. De wind steekt nog een tandje bij. Tegen de avond wordt de wind stormachtig met rukwinden van 80 km per uur landinwaarts en tot 100 km per uur aan zee.

Vanaf vrijdag lijkt het wat rustiger te worden. Er is nog altijd kans op een bui, maar er zijn ook opklaringen. Overdag halen we 10 graden, de nachten worden kouder.

Ook zaterdag kunnen er nog buien vallen, zondag lijkt droger te worden. Op beide dagen halen we een 10-tal graden. De nachten blijven frisjes.